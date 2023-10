A prefeita Magdala Furtado foi empossada como presidente da Junta de Serviço Militar de Cabo Frio, em cerimônia realizada nesta quarta (4), na sede do Executivo Municipal.

A cerimônia aconteceu no gabinete da chefe do Executivo Municipal, no Centro de Cabo Frio, e foi conduzida pelo Major Fernando Santos Arruda, chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização.