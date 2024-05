Prefeito de Búzios e vereadores se reúnem para alinhar aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores

By

O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, conduziu uma reunião nesta sexta-feira (24) em seu gabinete na sede da prefeitura, com a presença dos vereadores Gugu de Nair, Dida Gabarito, Victor Santos e Josué Pereira. Além dos representantes legislativos, estiveram presentes a ServBúzios e a Comissão de Valorização dos Servidores, composta por entidades como SEPE, AFISCAB e AGMAB.

O encontro surge em um momento crucial, após o Prefeito encaminhar à Câmara Municipal o aguardado Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores municipais, que há anos aguardavam por essa iniciativa.

O destaque da reunião foi a ênfase na importância da Comissão de Valorização dos Servidores, cuja criação foi liderada pelo Prefeito Alexandre Martins. Durante dois anos, essa comissão desempenhou um papel fundamental na elaboração do PCCR, trabalhando em colaboração com a administração municipal e participando ativamente das discussões sobre os detalhes do plano.

O presidente da SERVBúzios, Flávio Neves, expressou sua gratidão durante o encontro: “Essa reunião com os vereadores é para alinhar a aprovação do Plano dos Servidores. São 27 anos de espera, finalmente o plano saiu. Deixo aqui meu agradecimento ao prefeito Alexandre Martins, a todos os vereadores e principalmente à Comissão de Valorização dos Servidores que ajudou na elaboração desse plano”.

A reunião teve como objetivo principal colocar a Comissão de Valorização dos Servidores à disposição dos vereadores para esclarecer quaisquer dúvidas e reforçar a importância de sua contribuição para a construção do PCCR, ressaltando que sem essa colaboração não seria possível alcançar esse marco tão significativo.

O Prefeito Alexandre Martins ressaltou que nenhum outro governo anterior teve a coragem de empreender essa iniciativa e que todos os detalhes do plano foram discutidos de forma transparente e responsável, levando em consideração a capacidade orçamentária do município e mantendo o compromisso com a responsabilidade fiscal.

Foi enviado à Câmara Municipal um projeto detalhando os principais aspectos do PCCR, fornecendo uma visão abrangente das diretrizes propostas para o desenvolvimento da carreira dos servidores municipais. O Plano de Cargos Carreiras e Remuneração destaca os principais pontos debatidos ao longo do processo de elaboração, evidenciando o cuidado e a atenção dedicados à sua concepção, além disso, estabelece diretrizes claras e objetivas.

Instituindo o PCCR, busca-se a valorização, profissionalização e desenvolvimento dos servidores, assim como a mobilidade funcional para garantir a prestação de serviços públicos de excelência, definindo critérios de investidura nos cargos, estrutura organizacional, formas de promoção vertical e horizontal, remuneração, deveres dos servidores, entre outros aspectos essenciais para a eficácia do plano. Destaca-se a regra de transição para enquadramento dos atuais servidores, garantindo uma transição justa e equitativa.

Este encontro reforça o compromisso da administração municipal de Búzios com a valorização e o reconhecimento dos servidores públicos, além de demonstrar a importância do diálogo e da colaboração entre o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil na construção de políticas públicas que atendam às necessidades e aos anseios da comunidade.