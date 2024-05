Prefeito de Iguaba Grande convida a população para a Campanha de Doações para as Vítimas das Chuvas no RS

A Prefeitura de Iguaba Grande e a Eskimo estão juntas em uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Precisamos da sua ajuda!

Itens necessários:

Colchões, roupas de cama, cobertores

Água potável

Ração para animais

Alimentos perecíveis e não perecíveis

Produtos de higiene pessoal

Roupas e calçados

📍 Pontos de arrecadação:

CRAS I – Adilson Lessa

Estrada da Capivara, 846 – Cidade Nova CRAS II – Apollo Belizário

Estrada do Arrastão, s/nº – Vila Nova CRAS III – Maria Oneida Rodrigues Canellas

Av. Nossa Sra. da Conceição, Lote 12, Quadra B, Iguaba Pequena E.M. Sapeatiba Mirim

Estrada Sapeatiba Mirim, nº 2 – Sapeatiba Mirim Sorveteria Eskimo

Rod. Amaral Peixoto, 2417 – Centro

A empresa de sorvetes e picolé Eskimó é originalmente do Sul do país e através da logística, ajudará no transporte das doações até o RS. As chuvas deixaram mais de 80 mortos e milhares de desaparecidos, além de 150 mil pessoas desabrigadas.