Prefeito de São Pedro da Aldeia acompanha obras em andamento na cidade

O prefeito Fábio do Pastel esteve no Poço Fundo, Rua do Fogo e Cruz para acompanhar de perto as obras que estão em andamento nos bairros. A vistoria, feita na quarta-feira (03/01), começou pelas obras de reforma da UBS Poço Fundo e se estendeu até as Escolas Municipalizadas Pequiá e Capitão Costa, que passam por intervenções de reforma e ampliação.

“Estou sempre atento a cada detalhe e gosto de conversar com os responsáveis para saber sobre o andamento dos serviços. Hoje, especificamente, acompanhei obras de Saúde e Educação, que são prioridades para o governo. Nossas crianças, servidores e população merecem essa atenção e cuidado”, comentou Fábio do Pastel.

A unidade básica de saúde do bairro Poço Fundo, localizada na Estrada do Boqueirão, está passando por obras de reforma para garantir mais conforto e segurança aos usuários e servidores. Além da troca de toda parte elétrica, as melhorias estruturais envolvem adequações de ambientes, no muro de delimitação, troca de portas, janelas e telhados, substituição do piso e pintura geral.



Na Rua do Fogo, as obras de reforma e ampliação da E. Mz. Pequiá estão a todo vapor. Um dos destaques do projeto é a construção do anexo infantil totalmente adaptado para os alunos, inclusive os banheiros. Atualmente, as intervenções na unidade envolvem serviços de hidráulica, elétrica, paisagismo e pintura, além de ações estruturais da quadra poliesportiva e pavimentação.