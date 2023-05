Prefeito de São Pedro da Aldeia recebe representes de dois novos empreendimentos na cidade

O trabalho de incentivo à chegada de novas empresas, realizado pela gestão municipal, atraiu novos investimentos privados para a área da Saúde. O prefeito Fábio do Pastel recebeu em seu gabinete, na terça-feira (02/05), os representantes do Laboratório CDC e da Clínica Pró-vida, Dimario Castro e Milena Stulpen, respectivamente, para uma visita de cortesia. O encontro abordou a chegada do empreendimento a São Pedro da Aldeia, que irá oferecer atendimento laboratorial, imagem, vacina, consultórios médicos e especialidades médicas de forma geral.

“Nós estamos muito satisfeitos e empolgados com o crescimento da cidade, diversas empresas têm buscado a gente para se instalar em São Pedro da Aldeia. Nosso objetivo é trazer o empresário e fazer o trabalho andar com rapidez, então estamos aqui para ajudar no que for possível”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.

De acordo com Dimario Castro, o objetivo do encontro foi apresentar ao prefeito a proposta de trabalho do empreendimento, que já possui um projeto estabelecido “Estamos muito confiantes no trabalho que está sendo executado pela Prefeitura na cidade de São Pedro da Aldeia, o que nos motivou a vir para o município e fazer o investimento. Nós vamos atuar tanto no particular quanto convênios e, talvez, futuramente, também em alguma parceria para atendimento SUS”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, e o Dr. Fernando Wermelinger também participaram do encontro.