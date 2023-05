Procon de Cabo Frio autua agência bancária no Centro por demora no atendimento

O Procon de Cabo Frio emitiu um auto de constatação contra uma agência bancária que funciona na Avenida Assunção, no Centro, por demora no atendimento aos clientes. Uma equipe da Secretaria Adjunta de Defesa do Consumidor foi ao local, na tarde desta quinta-feira (4), após receber a denúncia de um idoso cadeirante de 83 anos, que aguardava há mais de uma hora para ser atendido.

No local, foi constatado que havia apenas dois caixas em funcionamento na agência. Outros consumidores fizeram queixas, por meio de questionários distribuídos pela equipe do Procon Cabo Frio, informando que também aguardavam em torno de uma hora e meia para serem atendidos.

A prática contraria a Lei Municipal n.º 3.339, de 3 de novembro de 2021, que estabelece limite de espera em 15 minutos, em dias normais; e de 30 minutos, às vésperas e após feriados prolongados, e em dias de pagamentos.

Segundo a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Claudia Tavares, o banco fechou a agência que mantinha no Jardim Esperança, deslocando todos os clientes para a unidade central.

“É um absurdo a falta de respeito que o banco está tendo com os seus consumidores. Está sendo instaurado um processo administrativo para apurar responsabilidades e autuação desta ocorrência”, afirmou a secretaria adjunta.

A partir do auto de constatação, o banco tem um prazo de dez dias para apresentar a defesa pro escrito. Caso não ela não seja deferida, o banco poderá ser multado.