Prefeito de São Pedro da Aldeia se reúne com novos secretários

Na manhã desta segunda-feira (23/01), o prefeito Fábio do Pastel se reuniu com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Turismo. O encontro marcou o primeiro dia de trabalho da nova titular da pasta, Cláudia Tinoco.

Na oportunidade, Rodolfo Jotha foi anunciado como o novo secretário adjunto de Turismo. Rodolfo ficará responsável pela área de Eventos.

“O turismo é muito importante na geração de renda e no desenvolvimento da nossa cidade. Desejo sucesso para a Cláudia, o Rodolfo e toda a sua equipe, tenho certeza que eles farão um excelente trabalho”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.

A nova secretária de Turismo, Cláudia Tinoco, falou sobre as expectativas para o trabalho. “Estou muito feliz em estar de volta para a minha cidade e poder colocar o turismo em um lugar de destaque, uma atividade com grande potencial de geração de emprego e renda, dialogando com os principais atores envolvidos, aproximando o setor público, empresariado e instituições relacionadas ao setor”, destacou.