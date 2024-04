Prefeitura busca criação de nova unidade de conservação ambiental em São Pedro da Aldeia

A iniciativa é realizada em conjunto com a Secretaria de Estado do Ambiente (SEAS), por meio do Programa de Apoio às Unidades de Conservação Municipais (ProUC). Trabalhos técnicos foram realizados para oficializar uma parceria com o SEAS/ProUC e a Prefeitura, consolidando a criação da Unidade de Conservação na Ilha dos Macacos.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia avançou mais um passo na criação de uma nova Unidade de Conservação na cidade. Na quarta-feira (03/04), servidores das Secretarias de Meio Ambiente e Pesca e de Agricultura, Abastecimento e Trabalho estiveram na sede do INCRA, no Rio de Janeiro, para discutir a regularização da UC e destacar a importância da criação da unidade para o município aldeense.

O objetivo é instituir a Unidade de Conservação Ilha dos Macacos nos Assentamentos Ademar Moreira e Emiliano Zapata, localizados no bairro São Mateus, na zona rural aldeense. A criação será na modalidade Refúgio da Vida Silvestre, devido a presença de macacos da espécie Bugio Ruivo (Alouatta Guariba Clamitans).

Na oportunidade, os técnicos do INCRA se comprometeram a analisar o requerimento e oferecer o suporte necessário para conciliar a instituição da UC com a existência dos assentamentos naquele local.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, falou sobre a iniciativa. “Ter mais uma unidade de conservação é extremamente importante para o município, afinal, ampliaremos a nossa área de conservação ambiental de fauna, ajudaremos as espécies ameaçadas, como o macaco bugio, e nas espécies vegetais endêmicas, além de aumentarmos a arrecadação de ICMS ecológico. A equipe do Instituto Estadual do Ambiente nos apoia na criação da unidade e, também, estamos seguindo todo o Manual do Ministério do Ambiente”, comentou.

A iniciativa é realizada em conjunto com a Secretaria de Estado do Ambiente (SEAS), por meio do Programa de Apoio às Unidades de Conservação Municipais (ProUC). Trabalhos técnicos foram realizados para oficializar uma parceria com o SEAS/ProUC e a Prefeitura, consolidando a criação da Unidade de Conservação na Ilha dos Macacos.

Participaram do encontro o diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, Leonardo Rosas, o biólogo Flavio Antonio da Costa Gomes, e a servidora da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Ana Carolina Macedo Leitão.