O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 04

Cabo Frio

A falta de saneamento básico no Peró, em Cabo Frio, será levada como pauta prioritária à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado na discussão sobre a renovação quinquenal do contrato com a Prolagos. A promessa foi feita pelo deputado Doutor Serginho, CPI das concessionárias de serviços públicos da Assembleia Legislativa, durante reunião com integrantes do movimento Amigos do Peró. A falta captação e tratamento de esgotos leva o esgoto in natura para Lagoa de Araruama, Ilha do Japonês e Praia do Forte, através do Itajuru. Na reunião, realizada na Sorveteria da Praia, os moradores também pediram apoio para os problemas de infra-estrutura. O principal deles é o acesso, atualmente feito através da comunidade do Jacaré. Eles defendem há anos a pavimentação da Estrada do Nelore, de dois quilômetros e meio, que também vai beneficiar a ligação intermunicipal Arraial-Cabo Frio-Búzios.

Saquarema

A terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia que acontece em Saquarema vai contar com as duas duplas brasileiras mais bem colocados na corrida olímpica, Duda/Ana Patrícia, que já garantiu uma vaga para o Brasil nos Jogos de Paris 2024, e Bárbara Seixas/Carol Solberg. No masculino, Evandro/Arthur Lanci, segunda melhor dupla brasileira no ranking olímpico, vai em busca do título. Outros nomes de destaque são os atuais campeões brasileiros Arthur e Adrielson e atletas com títulos mun-diais na categoria de base como Vic, Tainá e Andressa. Nesta temporada, a competição manteve a divisão em duas partes: Top 16 e Aberto. No Top 16 estão os principais atletas nacionais, no topo do ranking brasileiro. A disputa começa amanhã e vai até domingo. A dupla campeã leva 1600 pontos no ranking da temporada.Os jogos acontecem na arena do cmapo de aviação.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito Paulo Lobo prometeu falar amanhã, após às 10h da manhã, qual caminho vai seguir em relação ao pleito eleitoral em São Pedro da Aldeia. Vai ser com exclusividade no Programa Bom Dia Litoral da Litoral FM 94,5. Não perca!

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar um grande evento para promover a saúde preventiva dos trabalhadores, com a temática: “Quinta do Trabalhador, sua saúde importa”. O evento vai acontecer no dia 25, das 08h30 às 12h, na Praça da Bíblia, no Centro. Haverá aferição de pressão, medição de glicemia capilar, campanha de vacinação contra a gripe para o público-alvo de idosos acima de 60 anos, atividades educativas, distribuição de preservativos e orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis. O evento será realizado em alusão ao Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial, 26 de abril, e ao Dia do Trabalhador, 01 de maio. O objetivo é estimular a detecção precoce da pressão arterial (conhecida popularmente como pressão alta); para que a pessoa busque o quanto antes o tratamento adequado e tenha uma melhor qualidade de vida e menos problemas crônicos a longo prazo.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro que vereador Júnior Bombeiro estava muito ansioso, mas já saiu da crise. O motivo seria a entrada do vereador Robertinho Antunes no MDB. Sabendo que Antunes não vai mais ele até saiu de casa. Loucura, Loucura…

Arraial do Cabo

O período de defeso na Laguna de Araruama começou hoje (1). Durante os próximos 3 meses, fica vedada a pesca de crustáceos no local, sujeita a apreensão do material e aplicação de multa. A Secretaria do Ambiente e Saneamento disponibiliza um canal direto de denúncias através do número WhatsApp: (22) 99936-1255.

Búzios

O ex-vereador Valmir da Rasa, está rindo à toa, depois de ser nomeado para secretaria de Pesca de Búzios. Dizem que a felicidade é tanta que até o canário de Valmir canta sem parar.