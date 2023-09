Prefeitura de Araruama abre inscrições para agricultores que queiram participar da “Feira da Agricultura Familiar”

Uma oportunidade para aumentar a renda do pequeno agricultor. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal abriu as inscrições para os produtores que queiram comercializar seus produtos do campo na tradicional Feira, que acontece no calçadão da Rua do Itaú.

Para se inscrever o produtor deve ir até a sede da Secretaria de Agricultura, que fica no Parque de Exposição Agropecuário, entre os dias 26 de setembro a 10 de outubro, das 08h às 17h, e apresentar os documentos pessoais e documento da propriedade rural.

Com essa iniciativa a Prefeitura busca estimular ainda mais a agricultura familiar na Região, além de garantir a geração de trabalho e renda.