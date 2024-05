Prefeitura de Armação dos Búzios coíbe irregularidades em área verde

A Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Ambiente e Urbanismo e de Segurança Pública paralisaram nesta segunda-feira (13), uma obra irregular sendo construída na rua do Mexilhão, no bairro Ferradurinha. A área em questão é pública não está inserida no Parque Estadual da Costa do Sol.

Após receber denúncias sobre atividades construtivas suspeitas, as equipes das coordenadorias de Fiscalização Ambiental e de Fiscalização Urbanística, realizaram uma verificação minuciosa da situação. Por meio dos serviços de Geoprocessamento da Prefeitura, foi constatado que a área em questão pertencia ao Loteamento Enseada do Albatroz e era classificada como área verde.

Diante dessa constatação, foi emitida uma notificação para a paralisação imediata da obra, seguida de uma autuação pela prática de poda drástica de vegetação nativa. Haverá demolição tendo em vista que a construção foi feita em área verde. Além disso, os responsáveis foram orientados a procurar serviços topográficos para resolver possíveis questionamentos sobre os limites de seus lotes em relação à área verde. A ação teve apoio da Guarda Municipal Ambiental.

Essa ação demonstra o compromisso da Prefeitura de Armação dos Búzios com a preservação ambiental e o cumprimento das leis urbanísticas do município. Irregularidades como essa são combatidas de forma rigorosa para garantir a proteção dos recursos naturais e a qualidade de vida da população buziana.

Para mais informações sobre a fiscalização ambiental e urbanística em Armação dos Búzios, os cidadãos podem entrar em contato com a Secretaria do Ambiente e Urbanismo do município. A colaboração da comunidade é essencial para manter a cidade em harmonia com seu entorno natural.