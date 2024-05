O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Saquarema

Saquarema recebe esta semana a segunda das três etapas do Aloha Spirit Festival o maior festival de esportes aquáticos da AMérica Latina. A competição que acontece entre os dias 17 e 26 terá disputas de Canoa Havaiana, Surfski, Paddleboard, Stand Up Paddle Race, além do Brasileiro de Longboard, Sup Surf e a Maratona Aquática. O evento também se destaca pelas diversas opções de entretenimento que oferece, como Yoga, festival de cinema ao ar livre todo fim de tarde e shows como o do artista ‘Gabriel O Pensador’. O Aloha Spirit terá ainda clínicas e palestras sobre esporte, meio ambiente, cultura e outros diversos temas para competidores e acompanhantes. Entre as palestrantes estã Leana Bernardi diretora do Bandeira Azul, que vai falar sobre os “Impactos do programa de certificação ambental nas cidades do Brasil“.

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia Bello, a Lívia de Chiquinho, decidiu restringir a apenas uma pessoa o número de acompanhantes de pacientes que chegam a UPA do municípío para atendimento. A medida, foi tomada após uma visita de surpresa da prefeita a unidade, onde constatou nas palavras dela, muitas falhas, principalmente no acolhimento a população e na classificação de risco dos pacientes. Lívia explicou que o município mantém dez médicos atendendo na unidade diariamente, sendo sete clínicos e três pediatras. A prefeita lembrou que a UPA atende não só a população de Araruama mas de toda a região. Em vídeo numa rede social, ela disse que observou durante a visita que muitos pacientes chegam a unidade com vários acompanhantes, o que atrapalha o fluxo de atendimento. Um controlador de acesso vai passar a restringir a entrada, permitindo o acesso de um acompanhante por paciente para agilisar o atendimento.

Cabo Frio

O deputado federal Lindiberg Farias anunciou, ontem, entgrevista ao programa Bom Dia Litoral, a liberação de recursos para prefeitura de Cabo Frio da ordem de R$ 95 milhões para renovação da frota com a compra de veículos elétricos com ar condicionado. O governo federal vai investir dez bilhões e meio de Reais na renovação de frotas de ônibus e trens em 98 municípios. O valor faz parte do pacote de R$ 18 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento Seleções. Os veículos serão financiados pelo BNDES com recursos do Fundo do Clima, e pela Caixa com recursos do FGTS. Os municípios serão os responsáveis pela posse dos veículos e poderão cedê-los às empresas que operam as linhas de ônibus por meio de comodatos, aluguéis ou outros formatos, desde que a posse não seja transferida. O objetivo do governo é reduzir as emissões de CO2.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia, comemora 407 anos e nesta quinta-feira (15), a Câmara dos Vereadores, faz entrega de título de cidadão e Medalha de Mérito. Parabéns para todos os aldeenses!

Arraial do Cabo

Nos dias 11, 12 e 13 de maio, muita gente bonita, turistas e cabistas marcaram presença nas festividades do aniversário de Arraial do Cabo. Cerca de 130 mil pessoas passaram pelas areias da Praia dos Anjos nos três dias de festa. A Secretaria de Saúde esteve presente com ambulâncias em pontos estratégicos e registrou 22 atendimentos médicos. Durante as apresentações, foram disponibilizados banheiros químicos para moradores e visitantes. As mulheres tiveram cabines exclusivas, inclusive com ar-condicionado e limpeza constante. Várias lixeiras foram colocadas em pontos estratégicos. Além do foco na saúde, a administração municipal destaca a atuação da Secretaria de Segurança Pública, Posturas e COMTRANS. Nesse período, a central recebeu e tratou denúncias, resultando em intervenções em toda a região da Praia dos Anjos. O IDAC recolheu mais de 6 toneladas de resíduos durante os três dias. Os números incluem dados da Praia dos Anjos e refletem o comprometimento das autoridades e equipes em manter a ordem e a segurança durante as festividades. É importante ressaltar que a cidade atingiu 90% de ocupação hoteleira e recebeu diversos ônibus e vans de turismo, além do público flutuante proveniente de cidades vizinhas, alcançando um pico de mais de 59 mil pessoas somente no dia 13 de maio. Uma multidão acompanhou a volta em grande estilo do Desfile Cívico, que contou com a participação de todas as escolas do município, bandas locais e de outras cidades, além da presença do campeão mundial do UFC Alexandre Pantoja.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, enviou representantes da Supervisão da Juventude de Búzios para participarem do Seminário de Elaboração do Plano Nacional de Juventude, realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). A participação ativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios no evento reflete um compromisso firme com o desenvolvimento de um futuro promissor e inclusivo para a juventude local.

Iguaba Grande

O 29º aniversário de Iguaba Grande está chegando! Para celebrar essa grande data a Prefeitura Municipal, por meio da secretaria de Turismo, está preparando uma programação com shows de diversos artistas. Tudo isso para que você e sua família possam comemorar com a gente mais um ano da nossa Princesinha da Região dos Lagos. E para dar início a programação, no dia 6 de junho a Praça da Estação vai receber a Sarah Beatriz, a partir de 23h, um dos grandes nomes da nova geração de cantores gospels. Para a abertura, a partir das 20h, a dupla Alison e Vitória estará no palco e às 21h30 será a vez do Rebanhão e Banda Tempos. E aí, o que acharam?