Prefeitura de Búzios e Pescadores da Praia da Gorda unem esforços para revitalização do Porto de Pesca

Na manhã (4), na Praia da Gorda, foram iniciadas uma rodada de diálogo para a revitalização do Porto de Pesca e dos barracos dos pescadores na região. O Secretário Municipal da Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, Walmir da Conceição, esteve presente no juntamente com um arquiteto para avaliação do local.

De acordo com o Secretário da pasta, a ideia é que uma reunião seja feita nos próximos dias com os pescadores locais para ouvir a demanda da população: “É um sentimento de anos, passaram secretários e mais secretários não fizeram nada pra resolver essa questão. Está acabando o Porto de Pesca, o Barraco dos Pescadores, e eu quero solucionar esta demanda. Essa é a minha missão maior e eu tenho que trabalhar essa questão de imediato.” concluiu.

Com cerca de 100 pescadores quem fazem parte do porto, trazer a iniciativa de ter um técnico averiguando o que pode ser feito e revitalizar o local é uma forma de valorizar uma das principais profissões da cidade levando melhorias para população.