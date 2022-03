Prefeitura de Búzios faz balanço das operações realizadas neste carnaval 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem divulgou nesta quinta-feira (03) um balanço das operações realizadas no município durante o carnaval. As ações foram realizadas com apoio do 5º Cia Polícia Militar, por meio do Proeis e demais efetivos extras utilizados pela Polícia Militar.

De acordo com o secretário da Pasta, Sérgio Ferreira, a cidade recebeu um número elevado de visitantes, ocasionando uma demanda maior nas ações da secretaria.

“A cidade teve um feriado tranquilo tanto para os turistas, quanto para os moradores, sem registro de roubos durante o carnaval”, afirmou o secretário.

Segundo o comandante da corporação, Otávio Azevedo, “o movimento foi moderado para um período de carnaval e, com o apoio de todos os setores, a GCM conseguiu fazer com que os trabalhos fossem executados sem maiores problemas.”

Números da GCM durante a operação:

– 29 Chamados de emergência (12 da Patrulha Maria da Penha);

– 78 Operações e rondas de trânsito programadas para o período;

– 19 Apoios a outros órgãos de segurança;

– 07 pessoas conduzidas à DP (03 por violência doméstica);

– 02 Acidentes;

– 08 assistidas pela Patrulha Maria da Penha;

Alguns destaques do período de trabalho:

Apoio à postura na interrupção de 02 festas clandestinas, apreensão de moto com placa falsa condutor conduzido a DP, operação de desvio e orientação para viabilizar serviço de emergência da ENEL na Rua Vieira Câmara, operação de 30min que flagrou 14 motocicletas trafegando no passeio próximo à Escola José Bento, localização da senhora de origem haitiana que estava perdida na cidade e verificação de veículo avariado e abandonado na Praia de José Gonçalves.

A coordenadoria de Postura realizou diversas apreensões de: queijinho, camarão, amendoim. Além de fiscalizar ambulantes irregulares na orla, desobstrução de espaço público, paralização de som alto, entre outros.

Os fiscais do Trânsito e Transportes autuaram as seguintes irregularidades: carros em cima das calçadas, estacionamentos irregulares, ônibus de turismos, além de coibirem os flanelinhas e na organização do cais e saídas das embarcações.

A coordenadoria de Guarda-vidas realizou cerca de 82 socorros/resgate nas praias do município.

A coordenadoria da Defesa Civil realizou vistorias nos prédios do Conselho Tutelar e no Espaço Zanine, ambos, necessitam de novas vistorias técnicas com profissionais habilitados, além de identificar irregularidades nos seguintes locais:

– Canto esquerdo de Geribá: botijão de gás em local inadequada;

– Rua Jaime Francisco, Geribá: árvore em estado de decomposição;

– Rua Recanto dos Mariscos, próximo a praia de Tucuns: fios caídos na via, isolamento do local;

– Foco de incêndio na praia de Tucuns, devido ao descarte de brasas de churrasco de turistas. O corpo de bombeiros foi acionado para combater o fogo;

– Rondas preventivas realizadas em todas as praias do município;

– Dois postes com risco de queda nos bairros São José e José Gonçalves, além de um poste com ferragens expostas.