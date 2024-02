Prefeitura de Búzios inaugura duas novas Casas Creche nos bairros Parati e Nossa Senhora de Nazareth

By

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou mais duas Casas Creche no município, nessa quinta-feira, 15. Uma unidade fica no bairro Parati e a outra no Nossa Senhora de Nazareth.

As crianças vão receber o uniforme completo de verão e inverno e o kit escolar. Nas unidades elas vão ter acesso à Educação Infantil de qualidade, sempre supervisionadas por professores e auxiliares, alimentação balanceada, que será elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição, e recreação apropriada para a idade.

Além disso, o projeto também gera trabalho e renda, já que transforma as casas de professoras que antes estavam desempregadas nesses núcleos de creches nos bairros.

Por outro lado, os pais poderão seguir tranquilos para o mercado de trabalho, seguros de que seus filhos serão bem assistidos com muito zelo e carinho.

Com essas duas novas unidades a Prefeitura já soma 51 Casas Creche inauguradas no município, aliando ensino de qualidade com a geração de emprego e renda.