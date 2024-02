Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia recebe espetáculo de comédia neste domingo

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa apresenta neste domingo (18/02), às 19h, um show de stand-up e improvisação estrelado pelos comediantes Daniel Lopes e Kwesny. A atração promete divertir o público com muitas piadas e interação com a plateia. O show tem classificação indicativa de 16 anos e conta com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Pela segunda vez nos palcos da cidade, Kwesny e Daniel trazem o espetáculo “KD o Show?”, uma montagem inédita que conta com participações especiais e muita interação com o público no quadro “A plateia contra-ataca”. O show também aborda piadas sobre o cotidiano do carioca, relacionamentos e comparações sobre a vida do brasileiro “raiz e Nutella”. Com produção de Alan Brum, a atração já passou por cidades como Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Nova Iguaçu. A duração é de, aproximadamente, 1h30.

Os ingressos estão à venda no site Sympla, com opções promocionais na entrega de 1kg de alimento não perecível ou na compra de ingresso duplo. Mais informações podem ser obtidas diretamente junto à produção pelo número (21) 96757-8451 (WhatsApp).

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.