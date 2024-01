Prefeitura de Búzios realiza ação de busca ativa após chuvas intensas

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios está promovendo uma ação de busca ativa para identificar e atender às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social, a partir da demanda gerada por interdições de imóveis provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no último domingo (28). A Prefeitura de Búzios mobilizou uma força-tarefa desde então, com a participação também da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, Coordenadoria de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Saneamento e Drenagem. Nesta segunda-feira (29), as equipes envolvidas estão dedicadas em realizar a limpeza de vias e efetuar os reparos necessários nas áreas afetadas pelas chuvas, e a Assistência Social visitou os bairros mais atingidos: Cem Braças, Monte Verde, Alto da Boa Vista e José Gonçalves.

“Estamos comprometidos em agir de forma rápida e eficaz para minimizar os impactos das chuvas intensas em Búzios. A ação de busca oferecer suporte imediato às pessoas identificadas como em situação de vulnerabilidade pós as interdições de imóveis causadas pelo temporal. Unimos forças com diversas secretarias municipais para garantir a segurança e o bem-estar da nossa comunidade”, explicou a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa.

A população que necessitar de apoio devido a incidentes causados pelas chuvas pode contatar a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda através do telefone (22) 99993-8115. Além disso, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município estão sendo utilizados como pontos de doações de roupas, itens de higiene e roupas de cama.

O monitoramento constante da situação climática em Búzios está a cargo da Defesa Civil municipal, que conta com uma equipe preparada para intervenções imediatas. Um levantamento está sendo realizado para identificar os pontos mais críticos, com prioridade para as solicitações e reclamações da população, que podem ser encaminhadas através do WhatsApp (22) 98145-8666.

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Búzios estão localizados nos bairros Cem Braças (Rua Progresso, nº 540), José Gonçalves (Estrada de José Gonçalves, nº 44) e Rasa (Rua Álvaro Elídio Gonçalves, nº 317).