Prefeitura aldeense intensifica ações nos bairros após fortes chuvas

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, está empenhada em minimizar os impactos causados pelas chuvas intensas que atingiram toda a região no domingo (28/01). Nesta segunda-feira (29/01), todas as equipes da pasta foram mobilizadas para atuarem nos bairros mais atingidos. Os servidores trabalham no Porto do Carro, São João, Fluminense, Jardim Soledade, Campo Redondo, Praia Linda, Parque Dois Meninos, Balneário das Conchas, Retiro e Nova São Pedro.

No bairro Porto do Carro, os funcionários realizam a retirada de areia, limpeza da via pública com retroescavadeira e limpeza dos bueiros na Estrada do Alecrim. No bairro São João, a equipe trabalha com empenho na limpeza das ruas próximas à praça do bairro, na Estrada dos Passageiros e na rua principal, Marechal Juarez Távora. Já no Retiro, na estrada principal, a pasta realiza limpeza com retroescavadeira e nivelamento da via pública.



No Campo Redondo, Praia Linda, Jardim Soledade e Parque Dois Meninos, os servidores realizam os serviços de retirada de lixo, entulho, limpeza de bueiros e de areia das vias. Também atuam na drenagem das vias públicas, na limpeza das ruas e canteiros. Outros serviços incluem a retirada de galhos, o nivelamento de vias, retirada de atoleiros, corte de árvore caída, desobstrução de manilhas e bueiros.

A Secretaria de Serviços Públicos continuará trabalhando em ações de recuperação dos bairros. Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 ou pelo assistente virtual Pedrinho (WhatsApp e Telegram), no número (22) 99776-0633.