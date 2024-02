Prefeitura de Búzios realiza reunião para tratar do ordenamento do Píer do Centro

Nesta terça-feira (27), o Prefeito Interino, Rafael Aguiar, recebeu, em seu gabinete, o Chefe de Gabinete, Ronan Canto, o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Geraldo Borges, o Secretário de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, Uriel da Costa, o Coordenador de Trânsito e Transporte (CTT), Rogério Noronha, e o Presidente da Colônia de Pescadores, Dominique Souza. Além deles, estavam presentes representantes de diversos segmentos náuticos, como escunas, traineiras, lanchas, jet sky e taxi marítimo para uma reunião estratégica dedicada ao ordenamento do Píer do Centro.

Durante a reunião, foram abordados temas essenciais para garantir o sucesso, segurança e ordenamento no embarque e desembarque no Píer do Centro, incluindo logística, programação, segurança pública e organização do local, entre outros aspectos para a realização do mesmo.

O Prefeito Interino, Rafael Aguiar, destacou a importância da reunião e garante que o diálogo é a base de uma administração de qualidade. “Estamos comprometidos com uma administração transparente e participativa, onde o diálogo é a chave. Meu gabinete está sempre aberto para ouvir as necessidades e ideias para melhorar a nossa cidade.”.