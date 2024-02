SAÚDE: Cabo Frio apresenta aumento de 250% nos atendimentos de especialidades médicas

By

O município de Cabo Frio teve aumento expressivo nos atendimentos na área da Saúde, conforme divulgado no 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), apresentado em audiência pública, na manhã desta segunda-feira (26), na Câmara Municipal. Os dados apresentados revelaram o crescimento expressivo, na área da Média Complexidade, cujo aumento de especialidades médicas cresceram 251,54%, no período de setembro a dezembro de 2023, representando o equivalente a 1.115.412 atendimentos.

Os dados também revelaram aumento de 77% nos atendimentos na Atenção Básica, em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 65.302 atendimentos adicionais. De acordo com o RDQA, esses resultados foram impulsionados por iniciativas como mutirões de cirurgias e campanhas de conscientização, como o Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho.

Os dez procedimentos mais realizados foram: consultas, atendimentos, acompanhamentos, diagnóstico em laboratório clínico, diagnóstico por radiologia, fisioterapia, pequenas cirurgias, entre outros.

A apresentação do relatório aconteceu no Plenário da Câmara Municipal, foi aberta ao público e transmitida nas redes sociais. O secretário de Saúde, Bruno Alpacino, abriu os trabalhos, passando a palavra para a superintendente de gestão em saúde, Letícia Alves, responsável pela apresentação dos dados. Além do secretário de Saúde, integraram a mesa de autoridades o secretário-adjunto de Atenção à Saúde, Dr. Fabio Galote e a secretaria-Adjunta Administrativa de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Drª Vivian Duque. O período em análise compreendeu os meses de setembro a dezembro de 2023.

O RQDA abrangeu diversos aspectos, desde dados demográficos e de atendimentos até a execução orçamentária e financeira no período. Essa prestação de contas é um requisito do Sistema Único de Saúde (SUS) e visa monitorar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde.

Durante a apresentação, foram reconhecidos pelos representantes legislativos, Ruy França e Rodolfo de Rui, os aumentos como “expressivos e bastante significativos”.

O secretário Bruno Alpacino destacou a relevância desses números, enfatizando o aumento da oferta de especialidades médicas no município e o sucesso dos mutirões e campanhas de saúde.

“Os números são muito expressivos. Isso demonstra o quanto a média e alta complexidade vêm atuando. Significa mais especialidades médicas no município, como neuropediatria, psiquiatria infantil, reumatologia, entre outras, que estavam escassas e foram inseridas na nossa gestão”, disse.

Bruno Alpacino também esclareceu sobre os próximos passos dos pacientes que realizaram exames, destacando a importância do acompanhamento e análise dos resultados na Atenção Básica.

“A orientação é que a população procure a rede de Atenção Básica para acompanhamento e análise dos resultados dos exames, priorizando o médico da família para direcionamentos aos especialistas, se necessário”, esclareceu Bruno.

A audiência contou com a presença de diversos representantes municipais, do Legislativo e da sociedade civil, incluindo coordenadores da Vigilância em Saúde, supervisores de processos, procuradores da saúde, vereadores e integrantes do Conselho Municipal de Saúde.

Após a apresentação números e ações, a reunião foi aberta para perguntas dos vereadores e da sociedade civil.