Prefeitura de Búzios recupera Estátua de Juscelino Kubitschek por meio do serviço de inteligência da Polícia Militar 

A estátua do ex-presidente Juscelino Kubitschek está de volta à Búzios, e em breve voltará para a Orla Bardot.

Após a Prefeitura registrar a ocorrência do furto na 127ª Delegacia de Polícia, foi realizado um levantamento de imagens no Centro de Monitoramento do município.

Por determinação do Comandante do 25º BPM, Tenente Coronel Oliveira, a equipe de busca da AIB 25 (P2), o Comandante da 5ªCIA, Tenente Madureira, e uma equipe da Secretaria de Segurança e Ordem Pública procederam para a cidade do Rio de Janeiro para fazer diligências com a equipe da subsecretaria de Inteligência (SSI PMERJ), onde após buscas, realizou contato com a senhora Ísis Penido, esposa do falecido Paulo Penido, cidadão que fez a doação da estátua para o município.

A mesma informou ser uma falha de comunicação, pois o monumento teria sido retirado por uma empresa que ela contratou, para ser levada para restauração.

Diante dos fatos, a estátua foi entregue ao Tenente Madureira, com a equipe da SSI PMERJ. As três pessoas contratadas pela senhora Ísis Penido foram conduzidas à 127ª DP de Búzios para os devidos esclarecimentos e liberados. O veículo ficou apreendido devido às restrições judiciais. Os envolvidos responderão criminalmente pelo suposto furto.

O monumento de JK está na Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e será restaurado pela Prefeitura de Búzios, e em breve voltará para à Praia da Armação, na Orla Bardot.