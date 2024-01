Prefeitura de Cabo Frio continua ouvindo a população com pontos itinerantes de mobilidade urbana

Buscando ouvir a população para elaborar planos de mobilidade nos bairros de Cabo Frio, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana criou uma semana especial com pontos itinerantes em diversos locais. O primeiro encontro com a criação de um diálogo sobre melhorias nas condições de fluxo e locomoção de pessoas e veículos na cidade foi no distrito de Tamoios. E agora, a ação itinerante segue nesta quarta-feira (24) para o Jardim Esperança, na Praça Agenor dos Santos, das 13h às 17h e na quinta-feira (25), no bairro Jacaré, na Praça do Jacaré, Rua do Pomar.

Segundo a secretária de Mobilidade Urbana, Danielle Salles, a criação dos pontos itinerantes para ouvir a população são para ajudar na elaboração de plano que atenda as necessidades e às solicitações no que diz respeito a mobilidade em Cabo Frio: “Queremos conhecer a realidade da população para que nossas ações sejam cada vez mais assertivas e respondam às necessidades reais de Cabo Frio no que se refere a uma mobilidade adequada”, concluiu.

Danielle ainda garante que todas as demandas apresentadas pelos cidadãos, relacionadas a melhorias em vias públicas, transporte coletivo, sinalização viária ou outras questões de mobilidade, serão submetidas a um rigoroso estudo de viabilidade. A análise incluirá aspectos técnicos, econômicos e ambientais, garantindo que as propostas atendam aos padrões de sustentabilidade e eficácia.

SERVIÇOS

24/01 – Jardim Esperança

Praça Agenor dos Santos

Estrada dos Búzios, S/N

25/01 – Jacaré

Praça do Jacaré

Rua do Pomar, 1

26/01 – São Cristóvão

Praça Alfredo Castro

Rua Lecy Gomes da Costa, S/N