O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 24

Búzios

O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça, com pedido de liminar, para assegurar o abastecimento de água e o fornecimento de energia elétrica aos moradores do Núcleo Zebina da comunidade quilombola de Baía Formosa, em Búzios. Em junho do ano passado, o MPF expediu recomendação ao Inea, ao Incra, ao Município de Búzios, à Prolagos e à Ampla para que adotassem as providências necessárias para garantir o fornecimento dos serviços. O procurador Leandro Mitidieri, na Ação, afirmou que o Inea ainda não emitiu a autorização ambiental para o fornecimento de água e luz nem foram iniciadas as obras necessárias para assegurar que estes serviços essenciais à comunidade. Leandro classifica o caso de violação de direitos humanos e pede a condenação do IINEA a pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor mínimo de R$ 500 mil.

Cabo Frio

A direção do Sepe Lagos se reuniu com o promotor de justiça André Luiz Noira Passos da Costa para discutir convocação e nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos e as vagas existentes da rede municipal de ensino de Cabo Frio. O sindicato classificou de absurdo que cerca de 230 candidatos convocados em meados de junho do ano passado não tenham sido empossado sete meses depois da convocação, apersar de terem feito os exames clínicos exigidos que já perderam a validade gerando prejuízos financeiros aos trabalhadores. O Sepe estima que, somente na área da Educação, há cerca 3.500 contratos temporários, cerca de 1.300 auxiliar de classe. Segundo o sindicato, as péssimas condições salariais e trabalhistas têm gerado desinteresse dos profissionais da educação e a falta de professores nas escolas do município.

Arraial do Cabo

Essa informação é muito importante para você estudante usuário do transporte universitário da Prefeitura de Arraial do Cabo. Do dia 5 de fevereiro ao dia 11 de março estarão abertos os cadastros em todos os Cras do município e também na Secretaria de Desenvolvimento Social. Os cadastros só poderão ser realizados presencialmente mediante toda documentação original e xerox do RG, CPF, comprovante de residência , grade da faculdade e 1 foto 3×4. A renovação será o mesmo procedimento.

São Pedro da Aldeia

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação terminam amanhã, dia 25. A iniciativa é destinada à formação de cadastro de reserva para contratação temporária em cargos da rede municipal de ensino. A inscrição deve ser feita até as 12h da quinta-feira, dia 25 de janeiro, em https://pmspa.rj.gov.br/processo-seletivo-semed-2024/ O Edital do Processo Seletivo, com todas as informações necessárias, está disponível no mesmo endereço.

Iguaba Grande

Nesta terça-feira (23), o Prefeito Vantoil Martins esteve reunido com o Deputado Federal Bandeira de Mello, em Iguaba Grande, trazendo grandes novidades. Com objetivo de buscar recursos para Iguaba, foi apresentado o projeto da sede própria da Academia Popular, uma obra na margem da Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Ubás.

Saquarema

Nesta semana, o Emprega Saquá dispõe de 123 oportunidades de emprego, oferecendo salários que variam de R$ 1.412,00 a R$ 2.604,00. Consulte as vagas disponíveis e saiba como se candidatar no site. Acesse: https://www.saquarema.rj.gov.br/emprega-saqua/