Prefeitura de Cabo Frio determina liberação do acesso à Praia do Sudoeste, na Vila do Sol

A Prefeitura de Cabo Frio determinou a desobstrução do acesso à Praia do Sudoeste, na Vila do Sol, no fim da tarde desta quarta-feira (06). A decisão foi muito comemorada pelos moradores e turistas que frequentam o local.

O bloqueio da via foi realizado na terça-feira (28/11) da semana passada, pela administração do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, exercida pela empresa Costa do Sol Operadora Aeroportuária S.A.

A decisão pelo desbloqueio foi tomada após o entendimento da Municipalidade de não ser razoável o argumento de que o acesso à estrada da Praia do Sudoeste oferece risco ao distanciamento da pista do Aeroporto, já que o trecho bloqueado é uma continuação de uma rua urbanizada, com diversas edificações que nunca foram questionadas pela Administração Aeroportuária.

O bloqueio gerou questionamentos dos moradores e turistas. Após ouvir a população, a gestão municipal realizou análise do caso, considerando a medida tomada unilateralmente pela Administradora do Aeroporto sob uma via pública que beneficia milhares de pessoas, além de servir de acesso com exclusividade a Praia do Sudoeste. Além de realizar a desobstrução da via, a Prefeitura fez a retirada das placas e obstáculos colocados no acesso vicinal.