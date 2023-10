Prefeitura de Cabo Frio e Liga das Escolas de Samba apresentam projeto para o Carnaval de 2024

By

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, e a Liga das Escolas de Samba de Cabo Frio convidam a população para a apresentação oficial do projeto dos desfiles de escola de samba para o Carnaval de 2024.

O evento acontece no dia 17 de outubro, às 18h, na Casa de Cultura José de Dome, Charitas. Na ocasião, serão apresentadas as novidades que estão sendo preparadas para a festa, incluindo a definição das escolas que irão participar do desfile oficial.

“A reunião marca um importante passo para a retomada do Carnaval de Cabo Frio. Será uma oportunidade para mostrar a realidade das escolas, em um debate amplo, e definir quais escolas estão em melhores condições de desfilar”, destacou o secretário de Cultura, João Felix.

Segundo o secretário, as condições para a participação no desfile também serão avaliadas pela Liga das Escolas de Samba, pela Secretaria de Cultura e pelos órgãos envolvidos, como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O objetivo é garantir a segurança e a qualidade do evento.

O desfile oficial das escolas de samba de Cabo Frio não ocorre desde 2015. A retomada da festa é uma das metas da atual gestão municipal, que tem trabalhado para fortalecer a cultura e o turismo na cidade.