Prefeitura de Cabo Frio expande Moeda Social Itajuru para 500 famílias no Jacaré

A Moeda Social Itajuru chegou para mais quinhentas famílias de Cabo Frio. Expandindo o programa de transferência de renda, a Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta terça-feira (9), a cerimônia de entrega dos cartões para moradores do bairro Jacaré. A entrega aconteceu na Praça do Pomar, onde os beneficiários receberam os cartões carregados com 220 itajurus, valor que será depositado mensalmente.

“Estamos muito felizes por mais essa expansão, tivemos aqui no Jacaré a melhor adesão de comerciantes. Iniciamos em 2021 esse sonho, que deu certo, fizemos os estudos e estamos atendendo os bairros que mais precisam. Falo diretamente com a comunidade do Jacaré, mantenham suas compras nos estabelecimentos do bairro, pois assim eles crescerão junto com a movimentação econômica proporcionada pela Moeda Itajuru. Assim como é o desejo do nosso prefeito José Bonifácio, vamos continuar essa luta para diminuir a desigualdade social em Cabo Fro”, disse a secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti.

Desde outubro de 2021, a Moeda Social Itajuru movimentou mais de R$ 6 milhões. Com essa expansão, são três mil famílias beneficiadas em Cabo Frio. O Projeto colabora para a compra de artigos de primeira necessidade e movimenta a economia nas comunidades atendidas.

“Chegar ao Jacaré com a Moeda Social Itajuru é uma alegria e fruto de um trabalho das equipes, da parceria com a Câmara Municipal e de uma luta incansável do prefeito José Bonifácio. É uma alegria imensa, poder movimentar o Jacaré economicamente, através de um auxílio a população”, destacou o secretário de Governo, Betinho Araújo.

Com um ano e meio de programa, o Governo Municipal colhe bons frutos com a implantação do programa municipal de transferência de renda. Além da quinta expansão com a chegada no Jacaré, nesse período, o valor do repasse passou de R$ 200 para R$ 220, em dezembro de 2022; e, no mesmo mês, os beneficiários receberam uma recarga extra, a título de 13º da Moeda Social Itajuru.

Prestigiando a expansão da Moeda Social, o secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a grande participação de mulheres chefes de família no programa.

“Temos aqui em Cabo Frio o prefeito José Bonifácio, honrado e honesto, transformando a vida de pessoas com esse grupo. É satisfatório, e muito importante, ver que a maioria dos beneficiários aqui no Jacaré é mulher. Geralmente é ela que tem a dimensão do cuidado, do amor e da utilização, do carinho, para que os filhos e a família sejam realmente beneficiados. Na figura do José Bonifácio, meu irmão e inspiração, fico extremamente feliz em estar presente nesse dia de realização”, destacou.

Para viabilizar o programa, equipes da prefeitura de Cabo Frio e o Instituto E-Dinheiro cadastraram comércios do bairro, garantindo a circulação econômica. Além das famílias beneficiadas, a Moeda conta com 274 estabelecimentos comerciais participantes.

Estiveram presentes na cerimônia o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, os secretários de Cabo Frio, de Saúde, Janio Mendes; e de Governo, Betinho Araújo, e do vereador cabo-friense, Jean da Autoescola, e outras autoridades municipais.