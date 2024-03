Prefeitura de Cabo Frio inaugura Balcão de Empregos Municipal para facilitar acesso ao mercado de trabalho

Na manhã desta terça-feira (26), a Prefeitura de Cabo Frio deu um passo importante em direção ao fortalecimento do mercado de trabalho local com a inauguração do Balcão de Empregos Municipal (BEM), uma iniciativa ligada à Secretaria Municipal de Fazenda.

O Balcão de Empregos Municipal tem como objetivo principal servir de ponte entre as empresas e os cidadãos que buscam oportunidades de ingressar no mercado de trabalho ou de se recolocarem profissionalmente. Com esta iniciativa, a Prefeitura visa não só a facilitação do acesso ao emprego, mas também o estímulo à economia local.

Atualmente, o balcão dispõe de mais de 100 vagas oferecidas por empresas de diversos segmentos tanto da cidade de Cabo Frio quanto de municípios vizinhos, o que demonstra o potencial de colaboração e integração entre as diferentes áreas econômicas da região.

“Estamos extremamente felizes em poder ofertar à população um serviço público de qualidade para que as pessoas possam encontrar as vagas de emprego de seu interesse e os empresários possam encontrar candidatos ideais para suas vagas”, afirmou Thiago Alves, supervisor de Trabalho, Emprego e Renda.

O Balcão de Empregos Municipal funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e está localizado na Rua Major Belegard, 395.