Secretaria de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia intensifica patrulhamento durante a Semana Santa

Com a expectativa do aumento de público na cidade devido ao feriado prolongado da Semana Santa, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia organizou um esquema especial de segurança para o período. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública irá intensificar o patrulhamento visando garantir a mobilidade e ordenamento na cidade. O município terá ponto facultativo nesta quinta-feira (28/03), em virtude do feriado nacional celebrado na sexta-feira (29/03), que comemora a Paixão de Cristo. A decisão foi firmada por meio do Decreto nº 045.

O motopatrulhamento e a Guarda de Proximidade estarão de plantão. A base móvel de segurança também estará na rua, incrementando o reforço nas ações. A unidade conta com câmeras de última geração com inteligência artificial para prevenção de delitos. O equipamento também possui um espaço para atendimento aos cidadãos.

A Prefeitura reforça que, em casos de denúncias, a população deve procurar a unidade móvel ou ligar para o número 153. Os agentes estão prontos para atender os cidadãos 24h por dia.

Confira a programação que conta com o apoio da Guarda

A Guarda Civil Municipal irá prestar, ainda, apoio à programação religiosa, cultural e esportiva prevista para a cidade. Nesta quarta-feira (27/03), o município recebe o evento “Bike Night”, com saída da Praça Hermógenes Freire da Costa, às 19h30, em direção à Praça da Baleia, e retornando para o ponto de partida.

Ainda nesta quarta (27), a Guarda acompanha a procissão com ponto de encontro na praça principal do bairro São João, às 19h, seguindo em direção à Igreja Matriz São João Batista.

Na Sexta-Feira Santa (29/03), os agentes municipais também oferecem apoio durante a procissão do Senhor morto, saindo da Igreja da Nova São Pedro em direção à Igreja Matriz, no Centro, às 17h. No sábado (30/03), será realizado um evento em comemoração à Semana Santa na Paróquia São João Batista, localizada na Rua Marques do Paraná, no bairro São João, a partir das 18h.

Ainda no sábado, a Guarda Civil Municipal estará presente garantindo a segurança e mobilidade dos espectadores no Teatro Municipal Átila Costa. Crianças de todas as idades estão convidadas a aproveitarem o espetáculo de ballet “Sucessos Walt Disney”, apresentado pelo Studio de Dança Volare, a partir das 19h30. A atração reúne alguns dos personagens mais famosos das animações dos estúdios Disney, que marcaram gerações. A apresentação conta com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.