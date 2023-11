Prefeitura de Cabo Frio inaugura sede da Secretaria de Educação nesta quinta-feira 

A Prefeitura de Cabo Frio inaugura, na próxima quinta-feira (23), às 16h, a nova sede da Secretaria Municipal de Educação. Chamado de Centro de Gestão Educacional Darcy Ribeiro, o espaço funcionará onde antes esteve situado o Instituto Católico de Educação e Cultura Mater Coeli, pertencente à Arquidiocese de Niterói, que foi desapropriado no último ano.

A cerimônia de inauguração contará com a presença da prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, da secretária de Educação, Rejane Jorge, entre outras autoridades municipais.

A Secretaria de Educação contava com profissionais atuando no prédio localizado no Largo de Santo Antônio, no Centro, que funcionava em regime de comodato. O novo espaço fica na Rua Romário Gomes, n.º 235, no bairro Jardim Flamboyant.

A secretária de Educação expressou sua felicidade e gratidão pela inauguração da nova sede, que representa um marco significativo para o desenvolvimento da educação do município de Cabo Frio.

“Considero um passo muito importante em nossa jornada educativa. Quero agradecer a todos os dedicados profissionais da nossa equipe, que desempenharam um papel fundamental para que este projeto se tornasse realidade. É um momento de celebração, e estamos ansiosos para continuar a nossa missão de proporcionar uma melhor educação para as futuras gerações”, festejou Rejane Jorge.

O decreto de desapropriação do local, de número 6.882, destinado à implantação da nova sede, foi publicado no dia 13 de julho de 2022, no Diário Oficial do município. Desde a desapropriação, o local passou por uma grande reforma para adequação das novas salas, instalação de elevador, entre outras funcionalidades.