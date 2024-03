Prefeitura de Cabo Frio instala 15 contentores de lixo na Praia do Forte

By

A Praia do Forte prima pela beleza e é, sem dúvida, a mais concorrida de Cabo Frio. Mas, para que a orla se mantenha como um dos mais belos cartões postais do município, é preciso cuidar da limpeza e do ordenamento. E é exatamente isso que a Prefeitura não deixa de fazer.

Na manhã desta terça-feira (12) chegaram 15 contentores, de mil litros cada um, para serem instalados do Bolsão da Juju até o Canto do Forte. Essa entrega, realizada pela Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) aconteceu em cumprimento a um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) celebrado anteriormente entre o Ministério Público Federal (MPF) e o município de Cabo Frio.

A ação foi acompanhada pela prefeita Magdala Furtado; pelo procurador do Ministério Público Federal, Leandro Mitidieri; além da presidente da Comsercaf, Luanna Cabral; o secretário adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Fábio Tardeli; a procuradora da autarquia, Cíntia Meirelles; o gerente da Ecomix, Albertino Neto; o presidente do Projeto Mar Sem Lixo, Roberto Ramos, e o presidente da Associação de Barraqueiros de Cabo Frio, Valdemir da Costa, o Pelé da Praia.

A presidente da Comsercaf, Luanna Cabral, destaca que até o momento, 25 novos contentores foram instalados na Praia do Forte.

“No fim de dezembro do ano passado, a Comsercaf instalou outros 10 reservatórios para descarte de lixo, no trecho do Bolsão da Juju até o Foguete. Agora entregamos outros 15, totalizando 25 novas lixeiras na orla”, explica a presidente da autarquia.

O procurador destacou que a instalação dos contentores é uma cobrança que vem sendo feita pelo MPF ao município há anos.

“Desde 2018 que o MPF cobra do município a instalação de mais lixeiras na areia da Praia do Forte. Agora, esperamos que os contentores sejam realmente utilizados pelos comerciantes”, disse o procurador Leandro Miditieri.

A prefeita Magdala Furtado reforça a importância da utilização dos contetores para o descarte do lixo.

“Prezamos muito pela limpeza urbana do município e das nossas praias. É importante que tanto os banhistas quanto os barraqueiros utilizem esses recipientes, que estão sendo instalados em pontos estratégicos da orla, para o descarte do lixo. Somente dessa forma preservaremos esse bem tão importante, que é a Praia do Forte”, afirma a prefeita.