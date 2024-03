Ação Social é realizada para acolher pessoas em situação de rua em Arraial do Cabo

As pessoas que estão em vulnerabilidade social precisam de acolhimento, atenção e amor. Para perceber o outro com cuidado, respeito e gentileza, é preciso desenvolver um amor universal que nos humaniza.

Pensando nisso, a Prefeitura de Arraial do Cabo realizou, nesta quarta-feira (13), na nova Praça Victorino Carriço, uma ação social voltada para atender as necessidades e garantir os direitos das pessoas em situação de rua na cidade.

Na ação foram realizados atendimentos em geral, dentre eles, infectologia com teste rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, aferição de pressão arterial e sinais vitais, referenciamento das pessoas pela Estratégia de Saúde da Família do Canaã.

Além disso, também foram oferecidos serviço do CadÚnico, Sub-registro, abordagem social para orientações com a equipe do Creas, e referenciamento da Equipe da Superintendência de Trabalho e Renda, Saúde Mental. Os atendidos no local também receberam a doação de lanches, roupas e sapatos.

Essa ação social aconteceu por meio da Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos.

De 2022 a 2024, Arraial do Cabo conseguiu ajudar 16 pessoas a superar a situação de rua, restabelecendo o vínculo familiar e retornando ao lar através do Benefício Eventual do Recambiamento, onde todo o custo de translado é custeado pelo município.