Prefeitura de Cabo Frio intensifica patrulhamento no entorno do Cemitério Jardim dos Eucaliptos, após atos de vandalismo

A Prefeitura de Cabo Frio intensificou o patrulhamento no entorno do Cemitério Municipal Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança, após um registro de vandalismo. Na noite de quarta-feira (14) e na madrugada de sexta (15), a equipe que trabalha no cemitério encontrou portas da capela mortuária arrombadas e outras áreas depredadas.

Dois boletins de ocorrência foram registrados pelos gestores da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, responsável pela administração do cemitério, no sistema on-line da Polícia Civil. A Guarda Civil Municipal já reforçou o patrulhamento no entorno da unidade.

Na manhã desta sexta-feira (15), a equipe da Prefeitura encontrou a capela mortuária com as portas arrombadas, fechaduras violadas, cadeados arrebentados, fiação arrancada, sanitários depredados, casa de bombas danificas, verificaram também a subtração de filtros de das gavetas, mortuárias, bombas e outros materiais hidráulicos.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Carlos Augusto Gonçalves, destaca que ações como essa, praticadas contra os espaços públicos, prejudicam a população.

“Esses atos causam prejuízos principalmente à população, que paga impostos e vê seu dinheiro utilizado para recuperar o patrimônio público destruído. Tudo vai ser consertado e isso terá um custo. Já solicitamos reforço no patrulhamento, o que foi prontamente atendido, visando a

à segurança do espaço público”, destacou o secretário.