Prefeitura de Cabo Frio realiza desobstrução de bueiros e limpeza no Manoel Corrêa

As chuvas que atingem Cabo Frio desde o fim de semana provocaram alagamentos no bairro Manoel Corrêa. Na manhã desta segunda-feira (22), a equipe da Comsercaf atua na desobstrução de 32 bueiros e na limpeza geral da Rua das Dunas, local mais afetado pelo volume de água.

Cerca de 15 pessoas da autarquia fazem o trabalho varrição, capina, roçada da grama e retirada de lixo e entulho. A limpeza dos bueiros começou no domingo (21), quando as águas ainda estavam acumuladas por toda extensão da rua. A via foi liberada após as águas serem sugadas pelo vacall. O vice-presidente da Comsercaf, Júlio Cesar Loureço, acompanhou toda a ação.

Os bueiros desempenham um papel importante no sistema de drenagem, coletando e direcionando às águas pluviais para evitar alagamento e enchentes. A conscientização da população com o descarte do lixo corretamente é fundamental para evitar essas intercorrências.