Ruas do bairro Colina, em São Pedro da Aldeia, estão passando por obras de infraestrutura

O trabalho não para no bairro Colina, que está sendo beneficiado com obras de infraestrutura em 18 ruas.

As equipes encarregadas pelas obras atuaram na construção das caixas-ralos da Rua Central Colinas e na regularização e construção de meio-fio na Estrada da Pedreira.

De acordo com o cronograma de serviços, a próxima etapa envolverá a pavimentação asfáltica da Estrada.

A mudança na infraestrutura do bairro se tornou possível após a Prefeitura de São Pedro da Aldeia aderir ao programa “Governo Presente nas Cidades”, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que beneficia 18 ruas do bairro com serviços de drenagem pluvial, pavimentação e construção de calçadas.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, comentou as ações no local. “É muito gratificante ver o bairro Colina se transformando a cada dia, através de mais uma parceria com o Governo do Estado, que teve como objetivo principal a melhoria na qualidade de vida e no bem-estar da população”, disse.