Prefeitura de Cabo Frio realiza formação para padronizar e aprimorar refeições escolares

Com o intuito de padronizar e aprimorar o processo produtivo das refeições nas unidades escolares do município, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Educação, promoveu uma formação continuada destinada às cozinheiras das escolas locais. A atividade, realizada em parceria com o Instituto Federal Fluminense (IFF), ocorreu nesta terça-feira (30) nas instalações do instituto.

As legislações atuais tornam obrigatórias as formações para cozinheiros(as) escolares, abordando temas relevantes para as boas práticas produtivas. A atividade também foi uma resposta às diversas solicitações dos gestores escolares e aos apontamentos feitos pelos nutricionistas durante as visitas técnicas às unidades.

Diante dessas visitas, a Coordenadoria de Nutrição Escolar avaliou a necessidade de uma formação que abordasse técnicas dietéticas favoráveis ao processo produtivo de refeições.

Com base nos apontamentos mencionados e no espaço destinado ao momento prático, que incluiu atividades no laboratório de gastronomia, a formação ocorreu em dois turnos (manhã e tarde), dividida em duas etapas distintas por turno.

Na primeira etapa, foi ministrada uma palestra com o tema do evento, seguida por atividades práticas no laboratório, onde os participantes puderam desenvolver receitas que compõem os cardápios escolares.

Os funcionários com a função de cozinheiro(a) escolar que não puderam participar da formação presencial, receberão as informações diretamente do nutricionista que acompanha sua unidade escolar, em data e horário estipulados pela gestão escolar e o nutricionista.