Prefeitura de São Pedro da Aldeia inicia montagem de estrutura do Carnaval 2024

Os preparativos para o Carnaval 2024 começaram em São Pedro da Aldeia. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, as equipes da prefeitura seguem trabalhando na montagem da estrutura e ornamentação para garantir o clima festivo na cidade. A Avenida São Pedro, na entrada da cidade, e a Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão) ganharam peças decorativas e o palco principal da Praça Agenor Santos (Praça da Matriz) também já está sendo montado. Os festejos começam nesta sexta-feira (09/02). Confira abaixo a programação completa do Carnaval.

O palco do Centro vai contar com uma estrutura composta por geradores de energia, sistemas de iluminação e sonorização, além de cercas disciplinadoras e banheiros químicos alocados em pontos estratégicos. A Praça da Igreja Matriz também vai contar com tendas que abrigarão a matinê infantil e as equipes plantonistas de Saúde e Assistência Social.

Além de enfeitar a cidade, os totens temáticos afixados nos postes da Avenida São Pedro e da Praça do Canhão reforçam o tema “Curta o Carnaval, Compartilhe Alegria”. Os desenhos foram criados pelo artista plástico e servidor da Secretaria Municipal de Cultura, Flávio Rangel, que assina a direção criativa do Carnaval aldeense.

Próximo ao palco do Centro, a Secretaria Municipal de Saúde vai levar uma equipe de serviço especializado, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, manutenção, motorista, maqueiro e auxiliar de serviços gerais, que atuarão em regime de plantão de sexta a terça-feira. A estrutura do posto médico também será composta por duas ambulâncias, sendo uma de suporte avançado e outra de suporte básico, e se necessário farão os atendimentos nos bairros, garantindo o suporte básico à população durante os desfiles dos blocos carnavalescos. Durante o dia, a ambulância ficará na Praia da Pitória.

Durante todo o carnaval, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também estará presente na tenda “S.O.S Crianças”, promovendo atendimentos para identificação das crianças através de pulseirinha. O serviço será prestado de sexta a terça-feira, das 18h às 23h, com divulgação de campanhas e distribuição de materiais informativos. A orientação é que os pais e responsáveis levem as crianças ao espaço assim que chegarem. A tenda também funcionará como um ponto de apoio em caso de crianças perdidas.

Os bairros Porto da Aldeia, na Praia da Pitória, e Baixo Grande, entre as ruas Amélio Soares dos Santos e Antônio Soares dos Santos, também receberão estruturas cobertas para as apresentações musicais que acontecerão de sábado a terça-feira de carnaval, com DJ’s e banda de fanfarra.

Confira a programação completa de shows e desfile de blocos do Carnaval 2024 em São Pedro da Aldeia:

➡️ SEXTA-FEIRA (09/02) – ABERTURA OFICIAL

19h30 – DJ Vanessa Dias – palco Centro

19h às 21h30 – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio

20h – Baile de Máscaras – palco Centro

21h às 00h – Bloco Cupido – Rua Francisco Araújo (São João) / Bar do Paulinho

22h – Cantor Cleiton Cardoso – palco Centro

23h às 02h – Bloco Sou Tainha, Já Fui Piranha – Rua João Martins (Centro) / Casa Dr. Edmundo

00h – Cantora Paulinha Azevedo – palco Centro

➡️ SÁBADO (10/02)

13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

14h às 17h30 – Bloco P.L Folia – Avenida Copacabana (Praia Linda)

15h às 17h – Bloco Esquenta na Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – DJ Vanessa Dias – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h30 às 19h30 – Bloco Aperta Que Dá – Sudoeste/Amendoeira (Praia do Sudoeste)

19h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

19h30 – DJ Felipe Paço – palco Centro

20h – Bloco dos Bonecões – Saída da Casa da Cultura (Centro)

20h às 22h – Bloco Kintal do Zé – Rua Francisco Santos (Estação) / Bar Kintal do Zé

21h às 23h – Banda de Fanfarra Tamo Junto – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

22h às 00h – Bloco Caranguejo – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

21h às 00h – Bloco Boleiros – Rua principal do bairro Ponta do Ambrósio / Bar Boleiros

22h – Banda Roda do Sol – palco Centro

00h às 02h – Bloco da Estação – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

00h – Grupo Ibs7 – palco Centro

➡️ DOMINGO (11/02)

12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

13h às 16h – Bloco Arrastão do BG – Rua Júlio Cirilo dos Santos (Baixo Grande)

13h às 19h – Bloco Genéricos – Alameda Geninho (Bela Vista)

15h às 17h – Banda de Fanfarra Tamo Junto – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 20h – Bloco Amigos da Estação – Rua Francisco Santos (Praça da Estação (Estação) / Bar do Jair

19h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

19h30 – DJ Alex Medeiros – palco Centro

20h – Bloco dos Bonecões – Saída da Casa da Cultura (Centro)

20h às 22h – Bloco Boi Bandido – Praça do Poço Fundo (Poço Fundo)

20h30 às 22h30 – Bloco Vai Quem Quer – Praça da Ponta do Ambrósio

21h às 23h – DJ Felipe Paço – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

22h – Rolezin Du Pagode – palco Centro

22h às 00h – Bloco Lagoon – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

23h às 01h – Bloco As Poderosas – Rua Júlio Cirilo dos Santos (Baixo Grande)

00h às 02h – Bloco Carnagay – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

00h – Cantor James – palco Centro

➡️ SEGUNDA-FEIRA (12/02)

13h às 15h – Bloco GPAM Folia – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

14h às 17h30 – Bloco P.L Folia – Avenida Copacabana (Praia Linda)

15h às 17h – Bloco Maracatu Ventarolas/Afoxé Fiderioman – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – DJ Alex Medeiros – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 20h – Bloco Bora Billy – Praia do Sudoeste

17h às 18h30 – Bloco Vermelho e Branco – Avenida Roberto Silveira (Baixo Grande)

18h30 às 20h – Bloco Lamparina – Avenida Roberto Silveira (Baixo Grande)

19h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

19h30 – DJ Felipe Paço – palco Centro

20h – Bloco dos Bonecões – Saída da Casa da Cultura (Centro)

21h às 23h – Banda de Fanfarra Tamo Junto – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

22h – Banda Auê – palco Centro

00h às 02h – Bloco Gago Folia – Praça Hermógenes Freire da Costa (antiga Praça das Águas – Centro)

00h – Cantor Junior Linhares – palco Centro

➡️ TERÇA-FEIRA (13/02) – ENCERRAMENTO OFICIAL

12h30 às 15h30 – Bloco das Piranhas – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h às 17h – Banda de Fanfarra Tamo Junto – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

15h30 às 17h30 – Bloco Ipê – Praia da Pitória (Porto da Aldeia)

17h às 18h30 – Bloco Carrapeta – Avenida Roberto Silveira (Baixo Grande)

18h30 às 20h – Bloco do Cooler – Avenida Roberto Silveira (Baixo Grande)

19h – Matinê – Praça da Matriz (Centro)

19h30 – DJ Alex Medeiros – palco Centro

20h – Bloco dos Bonecões – Saída da Casa da Cultura (Centro)

21h às 23h – DJ Vanessa Dias – Baixo Grande (Rua Antônio Soares dos Santos, próximo à unidade de saúde)

22h às 00h – Bloco Burro Van – Avenida Francisco Coelho Pereira, em frente ao Terminal de Ônibus (Centro)

22h – Samba do Washow – palco Centro

00h – Banda Ramona Rox – palco Centro

➡️ QUARTA-FEIRA (14/02)

13h às 17h – Bloco R. Cansada – Praia da Tereza (Balneário São Pedro) / Quiosque 4 Estações

➡️ SEXTA-FEIRA (16/02)

A partir das 19h – Bloco Ressaca do Linhares – Rua Euclides da Cunha (São João)*

*Realização independente.