Prefeitura de São Pedro da Aldeia intensifica ações após fortes chuvas 

Empenhada em minimizar os impactos causados pelas chuvas, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia intensificou os trabalhos de recuperação das áreas públicas ainda nesta terça-feira (08).

O prefeito Fábio do Pastel e os secretários de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, e de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, acompanharam o serviço de desobstrução dos pontos mais críticos do Canal do Mossoró, no Centro, de forma a facilitar o escoamento mais rápido da água.

É importante ressaltar que o trabalho no local começou na segunda-feira (07), de forma preventiva, com desassoreamento e limpeza do canal.

Os profissionais responsáveis pela varrição e lavagem de áreas públicas atuaram no centro da cidade, às margens da Rodovia RJ-140, na altura do Mercado Municipal do Peixe.

De acordo com a Defesa Civil de São Pedro da Aldeia, foram registrados pontos de alagamento nos bairros Centro, Estação, Praia Linda, Fluminense, Balneário das Conchas, Balneário São Pedro, Porto da Aldeia, São João, Porto do Carro, Alecrim, Rua do Fogo, Flexeira, Recanto do Sol e Jardim Orquídeas.

A Secretaria de Serviços Públicos continuará trabalhando nesta quarta-feira (09) em ações de recuperação dos bairros. Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número de emergência 199 ou no telefone 2621 6054.