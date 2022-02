Prefeitura de Cabo Frio amplia atendimento psicológico para servidores 

A Prefeitura de Cabo Frio, em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Baixada Litorânea (CEREST), está ampliando o atendimento psicológico para profissionais de saúde e servidores do município

As novas vagas estão abertas a partir desta quarta-feira (9) na sede do CEREST-BL, localizado na Rua Expedicionário da Pátria, nº 370, no bairro São Cristóvão, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O acolhimento será feito por ordem de chegada. Caso necessário, o profissional será encaminhado aos cuidados da Superintendência de Saúde Mental da Secretaria de Saúde para continuidade do tratamento. O serviço acontecerá em todas as quartas-feiras, exceto feriados.

“Essa parceria surge com o objetivo de ampliar o tratamento psicológico oferecido pelo município aos profissionais de saúde e servidores, com foco na saúde do trabalhador, para realizar o acolhimento de quem está com desgaste mental, principalmente aos que estão na linha de frente do combate à covid-19”, explica a secretária de Saúde de Cabo Frio, Erika Borges.