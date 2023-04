Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove conscientização sobre autismo e bullying

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu uma programação especial com os alunos do segundo segmento da Escola Municipal Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães – Cívico-Militar, no bairro Fluminense. A iniciativa promoveu uma reflexão sobre o Bullying, além de conscientizar sobre autismo.



A ação foi feita pela coordenadora de Educação Preventiva, Maria Regina, e a assistente social do Departamento de Direitos Humanos, Rosângela Almeida. De acordo com Rosângela, o encontro teve como objetivo abordar o autismo de forma simples para que todos os alunos entendam e contribuam para um ambiente escolar inclusivo e acolhedor junto aos estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na ocasião, também foi falado sobre a caminhada de conscientização do autismo que acontecerá no dia 29 de Abril, com concentração na Praça da Matriz, às 8h, contando com a participação de toda a comunidade.

A programação foi alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 02 de abril, e ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, comemorado no dia 07 de abril.