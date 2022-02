O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu, nesta terça-feira (8), em seu gabinete, o comandante do Corpo de Bombeiros, José Carlos Torres. Na pauta, a inauguração do posto de Guarda Vidas, na Praia Grande, e a obra de ampliação do Posto Avançado do Bombeiro (PABM), localizado no Pórtico de acesso a cidade.

Também participaram da reunião o Subcomandante Operacional do 18º

GBM Cabo Frio, Jeferson Porto, e o tenente Gabriel Monteiro, comandante do PABM.