O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  terça-feira, dia 08

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio suspendeu a utilização do GLP, o chamado gás de cozinha nos carrinhos que atuam nas praias da cidade, até uma nova reavaliação das normas de uso do botijão pela Secretaria de Segurança. O coronel Ruy França informou que uma reunião marcada para esta terça-feira com o comandante do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil vai avaliar o protocolo de inspeção. França admite que medidas poderão ser revistas para que cenas como a de domingo não voltem a se repetir. Um carrinho de milho pegou fogo na Praia do Forte por causa do escapamento de gás e do rompimento de uma mangueira. A prefeitura informou que o carrinho havia passado em vistoria, com validade até abril deste ano.

Araruama

A Prefeita de Araruama, Lívia Belo, antecipou para a próxima segunda-feira, o retorno dos alunos da rede municipal as aulas presenciais em novo decreto publicado ontem. Os alunos do sexto ao nono serão os primerios a retomar as atividade em sala. O retorno presencial do pré-escolar (crianças de 4 a 5 anos); do 1*ao 5* ano e do Ensino de Jovens e Adultos está marcado para o dia 21.

Iguaba Grande

Os contribuintes de Iguaba Grande já podem emitir, de forma on line, o boleto do IPTU com desconto de 10% para pagamento, em cota única, até 7 de março. O boleto está disponível no site da prefeitura ou nos guichês de atendimento na sede da secretaria de Fazenda, no prédio da prefeitura. Quem optar pelo parcelamento poderá efetuar o pagamento em até 10 vezes sem juros.

Búzios

A transformação da Escola Municipal Cilea Maria Barreto de Búzios, em unidade cívico militar vai ser debatido nesta terça-feira, entre representantes da secretaria de Educação e pais de alunos e responsáveis. O encontro será de forma presencial, na sede da escola, no Cruzeiro. Hoje também acontece, de forma virtual, a Consulta Pública junto aos profissionais da unidade.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o ex-prefeito, Cláudio Chumbinho, que estava de casamento político marcado com o ex-deputado estadual Paulo Melo foi seduzido pelo primeiro ministro Chiquinho Da Educação. Os “padrinhos” Elson Pires e Vadinho do Balneário não param de chorar. Gastaram com os ternos e não vai ter “casamento”. E agora?

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu, nesta terça-feira (8), em seu gabinete, o comandante do Corpo de Bombeiros, José Carlos Torres. Na pauta, a inauguração do posto de Guarda Vidas, na Praia Grande, e a obra de ampliação do Posto Avançado do Bombeiro (PABM), localizado no Pórtico de acesso a cidade.