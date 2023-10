Prefeitura vai lançar “Projeto Defesinha Cabo Frio – Verão 2024” durante Seminário Regional de Boas Práticas em Defesa Civil

Na próxima quarta-feira (4), Cabo Frio recebe a segunda edição do Seminário Regional de Boas Práticas em Defesa Civil, promovido pela Coordenadoria Regional de Defesa Civil 9 – Baixada Litorânea, em conjunto com a Superintendência de Defesa Civil de Cabo Frio. O encontro acontece no auditório da Universidade Estácio de Sá, das 8h às 12h, voltado para os órgãos de Proteção e Defesa Civil, dos 12 municípios que integram a Regional. Na ocasião, será lançado o “Projeto Defesinha Cabo Frio – Verão 2024”.

Segundo a Regional Baixada Litorânea, o objetivo do encontro é para que os municípios compartilhem as experiências, sejam colaborativos entre si e também contribuam para o aprimoramento das práticas de gestão de riscos e desastres em todo Estado. O evento também se propõe a estreitar a relação entre municípios da Regional e a Secretaria Estadual de Defesa Civil (Sedec).

No seminário, serão abordados quatro temas, que versam sobre integração e fortalecimento da Regional de Defesa Civil da Baixada Litorânea; Projeto Defesinha; monitoramento e mapeamento de bairro; e Centro de Monitoramento nas escolas de Macaé.

“Cabo Frio foi escolhida como sede do seminário, devido às boas ações que têm sido desenvolvidas no município, se tornando referência para algumas cidades do estado, como Arraial do Cabo e Rio Bonito. Um dos temas é o Projeto Defesinha, uma boa prática que vem sendo realizada com muito sucesso há alguns anos, e que lançaremos em Cabo Frio, aproveitando essa oportunidade do seminário”, explicou o superintendente de Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothavio.

Participam como palestrantes os pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desastres da Universidade Federal Fluminense (Nedep/UFF) Alexandre Humia Casarin, Leonardo Braga Martins e Leonardo Freire Dias; e superintendente da Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothavio Moreira Pinto Caracas,

Completam a relação de palestrantes o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Saquarema, Pedro Paulo da Silva Valério Soares; o secretário de Defesa Civil de Macaé, Joserfeson de Jesus Florêncio; e o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Anselmo Pestana Ribeiro Costa,

Projeto Defesinha Cabo Frio – Verão 2024

O projeto Defesinha Cabo Frio é voltado para crianças de 4 a 14 anos, divididas em três grupos: os pelotões Defesinha (4 a 6 anos); Defensores (7 a 10 anos); e Protetores (11 a 14 anos). A data da inscrição será divulgada posteriormente e 10% das vagas serão destinadas aos assistidos da Apae Cabo Frio. A previsão é de que o projeto aconteça de 8 a 31 de janeiro de 2024.

O objetivo do projeto é ofertar atividades diversas, focadas em temáticas como meio ambiente e civismo, para estimular a cidadania, além de promover cultura, integração e inclusão social. O projeto também propicia visitação a espaços diversos como museus, quartéis, áreas de preservação ambiental, entre outros.

Confira a programação do Seminário:

8h – Recepção e credenciamento;

8h30 – Coffee break;

9h – Abertura Oficial;

9h30 – Tema 1: “Propostas de Integração Intermunicipal para o Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil da Redec 9 – Baixada Litorânea”. Palestrantes: Alexandre Humia Casarin, Leonardo Braga Martins e Leonardo Freire Dias (pesquisadores do Nedep-UFF);

10h10 – Tema 2: “Projeto Defesinha: Preparando o Presente para um Fututo Consciente”. Palestrante: Marcus Dothavio Moreira Pinto Caracas, superitendente de Defesa Civil de Cabo Frio;

10h50 – Coffee break;

11h10 – Tema 3: “Defesa Civil, Monitorando e Mapeamento Seu Bairro”. Palestrante: Pedro Paulo da Silva Valério Soares, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Saquarema;

11h50 – Tema 4: “Implementação de Centro de Monitoramento e Operações com Estações de Baixo Custo nas Escolas do Município de Macaé”. Palestrantes: Joseferson de Jesus Florencio, secretário de Defesa Civil de Macaé, e Anselmo Pestana Ribeiro Costa, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro;

12h30 até 13h – Encerramento com a entrega de certificados e agradecimentos.