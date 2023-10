O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 02

Cabo Frio

O profissionais da enfermagem da prefeitura de Cabo Frio usaram as redes sociais para denunciar que os salários do mês da categoria foram creditados na conta faltando até um mil Reais o que revoltou servidores. Uma funcionária contou que o salário dela veio faltando mais de R$ 500 sem contar a incorporação do piso salarial. Ela disse que a folha suplementar não pagou o valor correto do repasse e muitos colegas ficaram sem receber. O presidente do SindSaúde, Gelcimar Almeida, o Mazinho, confirmou o problema e disse que o sindicato vai buscar explicações com o governo. Servidores também desmentiram nota do governo de que o cadastro dos profissionais está desatualizado desde abril e lembram que a plataforma InvestSUS foi criada apenas em junho pelo Ministério da Saúde. A categoria acusa o governo de mentir para justificar o atraso no pagamento.

Búzios

O vereador Samuel da Bike está em Buenos Aires com o secretário de Turismo, Cristiano Tutu. Segundo informações, Bike está gastando a língua e exercitando o espanhol. O moço tá podendo!

Araruama

O “caldeirão” na Câmara de Araruama está fervendo e pelo o que rola nos corredores vai voar tampas e tampas. Segundo o Sombra, tudo por causa da fala do vereador Magno Dheco. A reunião desta terça-feira (03), vai ser de “lascar”.

Arraial do Cabo

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país. De acordo com pesquisas da FioCruz, 1 em cada 3 casos de câncer de mama pode ser curado se for descoberto logo no início. Por isso, realizar anualmente os exames é tão importante! Além dos exames, a informação salva vidas! As ESF (postos de saúde) estão com cronogramas especiais neste mês! Participe das palestras, se informe e busque um profissional! Não deixe para depois.

Iguaba Grande

O vereador Luciano Silva de Iguaba Grande esteve no aniversário do advogado, escritor e ex-deputado, estadual, Augusto Ariston, neste sábado(30), no Clube Costa Azul, em Cabo Frio. Augusto Ariston também é fundador da Rádio Litoral FM. Luciano estava representando a Câmara Municipal iguabense e o prefeito, Vantoil Martins.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, esbanjou simpatia na festa de aniversário de Dr. Augusto Ariston, no sábado, no Clube Costa Azul. Fábio estava bem à vontade e demonstrado está muito feliz. Aliás, no canhão o que se fala é que seu governo está bem aliado.