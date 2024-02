Primeira edição do “Cras na Praça” de Cabo Frio, em 2024, acontece neste sábado no Manoel Corrêa

A Prefeitura de Cabo Frio realiza no sábado (02) a primeira edição de 2024 da ação social “Cras na Praça”, que acontece na Praça das Dunas, das 9h às 12h, com oferta de vários serviços à população.

A atividade é uma iniciativa da Prefeitura de Cabo Frio, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), do Manoel Corrêa, vinculado à Superintendência de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social.

A programação vai contar com agendamento para retirada de RG com Detran-RJ; emissão de 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito; agendamento e orientação do Cadastro Único; atendimento com assistente social; aferição de pressão arterial; Acessuas Trabalho; emissão de cartão de estacionamento para idoso e corte de cabelo.

Além da Secretaria de Assistência Social, participam desta edição a Secretaria do Idoso e as superintendências de proteção Social Básica e de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência.

SERVIÇO

Cras na Praça

Local: Praça das Dunas – bairro Manoel Corrêa

Data: Sábado, 02 de março

Horário: das 9h às 12h