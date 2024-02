O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 28

Búzios

O prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar, anunciou ontem o pagamento dos atrasados referentes às diárias de 94 motoristas concursados que atuam no transporte intermunicipal para tratamento médico, acompanhamento de atletas locais em competições e outras atividades institucionais. Do montante total de R$ 84 mil 646 Reais destinado ao pagamento dos atrasados, R$ 60 mil foram direcionados para os motoristas que atendem à Secretaria de Saúde, enquanto R$ 24 mil e 500 aos servidores da Secretaria de Administração. A Prefeitura de Búzios, em nota, ressaltou que com essa iniciativa a administração municipal reforça o compromisso com o bem-estar dos servidores e a qualidade dos serviços públicos prestados à comunidade.

Cabo Frio

Eleitora de Jair Bolsonaro, a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, se reuniu com o presidente Luis Ignácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Basília, nesta quarta-feira e criticou o governador Cláudio Castro. Magdala agradeceu a Lula, reafirmou o alinhamento dela com o governo federal, disse que a cidade só tem a ganhar ao dialogar com o presidente. A prefeita agradeceu ao presidente pela abertura e por se colocar a disposição de Cabo Frio. Magdala, numa crítica velada ao deputado Doutor Serginho, reclamou que diferente do governo do Estado, onde não tem abertura, encontrou as portas abertas no governo Federal. O presidente do diretório do PT criticou Magdala e acusou a prefeita de tentar, nas palavras dele, dar um golpe por cima para conseguir apoio do partido.

Arraial do Cabo

O Procon de Arraial do Cabo realizará no dia 29 de fevereiro, de 13h30 às 16h, mais uma Ouvidoria Itinerante. Essa é uma oportunidade de você consumidor cabista tirar as suas dúvidas e solucionar conflitos com a concessionária Prolagos. O Procon fica localizado na Avenida Leonel de Moura Brizola, s/n atrás da rodoviária. Para participar é necessário que o consumidor seja o titular da conta e apresente documento original com foto junto com a fatura que deseja ser contestada. Participe.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que um grupo ligado ao governo Fábio do Pastel anda articulando uma reunião para discutir a política aldeense. Na tarde de terça-feira (27), teve gente dizendo que a reunião seria para falar sobre as condições de Paulo Lobo, visando outubro. Ao ser procurado, Paulo Lobo disse que não participou de nenhuma reunião e que continua no governo de Fábio do Pastel. Um empresário muito conhecido em São Pedro da Aldeia, que pediu para não ter nome divulgado, não negou que existe um movimento e falou que reunião deve acontecer hoje.

Araruama

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Obras , vai realizar mais um Dia D contra a dengue no município. Dessa vez a ação será no Distrito de Praia Seca, nessa sexta-feira, 01 de março, entre 09h e 16h. Os agentes de saúde vão visitar as casas e além de orientar os moradores, vão verificar e eliminar possíveis criadouros do Aedes Aegypti, como pneus, calhas e até um simples pratinho de vaso, onde possa haver água parada. Além disso, nos locais onde já existem focos e larvas do mosquito, será realizada a pulverização com inseticidas. Já os profissionais da Secretaria de Obras vão realizar a limpeza e retirada de entulho e lixo dos quintais, que também podem se transformar em criadouros do Aedes Aegypti. Por isso, a Prefeitura pede a colaboração dos moradores para que permitam a entrada nos quintais dos agentes de saúde e dos profissionais da Secretaria de Obras.

Iguaba Grande

O Chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fabinho Costa, reuniu na tarde desta quarta-feira (28), com os onze vereadores iguabenses e dois licenciados, para discutir nominatas para eleição de outubro. Segundo o Sombra, quem mais falou na reunião foi o vereador Júnior Bombeiro, que ainda ficava piscando os olhos para Fábio Costa. O moço de bobo não tem nada, um nobre edil.

Saquarema

O Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral está com vagas abertas para modelos que atuarão no curso de cabeleireiro. São 20 vagas disponíveis. Os interessados em ser modelos para o curso deverão procurar a secretaria do Centro de Capacitação, na Rua Segisfredo Bravo, 139, em Bacaxá. O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada.