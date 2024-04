Primeiro mutirão Reurbanização Visual das Fiações Aéreas de Búzios recolhe mais de 400kg de fios

O primeiro mutirão de Reurbanização Visual das Fiações Aéreas de Búzios, realizado nesta terça-feira (09), na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho que compreende o Trevo do Bar Buda e o Porto da Barra, recolheu mais de 05 caçambas do veículo chevrolet Montana, cerca de 400kg de fiação obsoleta ou fora de uso nos postes da cidade.

A ação teve êxito após inúmeras solicitações da Prefeitura com as empresas Enel e Telefonia. Na última reunião realizada na quinta-feira (04), pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (Defesa Civil e Postura) ficou acertada esta ação. No planejamento ficou determinado o trecho abrangente seria do Trevo do Bar Buda ao Centro de Informações Turísticas (antigo Pórtico).

Devido ao grande fluxo de veículos na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, foi realizado do Trevo da Bar Buda ao Porto da Barra. O próximo mutirão acontecerá no prazo de 30 dias.

A intenção é realizar a reurbanização Visual em toda a cidade.