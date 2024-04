R$ 51 milhões: Deputado ironiza favoritismo de Nísia Trindade por Prefeitura de Cabo Frio

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) relembrou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o tratamento especial que a ministra teve com a prefeitura de Cabo Frio ao enviar “um valor muito elevado de recurso” para o combate da dengue, no período em que a região não estava no auge da epidemia. A observação do parlamentar ocorreu durante a Comissão da Saúde, nesta quarta-feira (10), na Câmara dos Deputados.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, enviou à cidade de Cabo Frio (RJ) R$51 milhões a mais do que o previsto em portaria que a mesma assinou em dezembro do ano passado. A verba para Cabo Frio entrou na mira do Congresso depois que o filho da ministra foi nomeado secretário de Cultura da cidade. O deputado Osmar Terra, chama a atitude da chefe da pasta de “Padrão Cabo Frio” e ressalta que todas as cidades do Brasil deveriam ter o mesmo tratamento para ser combatido devidamente a epidemia de dengue.

“Eu (Deputado Osmar Terra) gostaria que todas as cidades do Brasil tivessem o “Padrão Cabo Frio”, diz o parlamentar.