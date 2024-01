Processo seletivo para Educação de Arraial do Cabo abrirá inscrições dia 24

By

A Secretaria de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer informa que as inscrições para o novo processo seletivo estarão abertas a partir do dia 24 de janeiro, e ficarão disponíveis até o dia 29, sendo totalmente gratuitas, podendo ser efetuadas através do link https://www.aprocesso.com.br/arraial.

Serão oferecidas vagas para os cargos de Auxiliar de Classe, Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Social, Fisioterapeuta, Inspetor de Alunos, Motorista, Recepcionista, Técnico de Informática e Vigia.

Para mais esclarecimentos, será disponibilizado um suporte presencial, feito pela equipe de RH da Secretaria de Educação, nos dias 25 e 26 de janeiro, das 09h às 16h, no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo.

Todas as informações referentes ao presente Edital de Processo Seletivo Simplificado estão disponíveis e publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município.