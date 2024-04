Procon Cabo Frio e Vigilância Sanitária verificam denúncias em supermercado

Procon Cabo Frio, em parceria com a Vigilância Sanitária, realizou vistoria em um supermercado da cidade após receber denúncia, via redes sociais, sobre a presença de insetos no estabelecimento e outras irregularidades. A ação ocorreu no decorrer desta semana, com objetivo de verificar a veracidade da queixa e garantir a segurança e a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores.

Durante a vistoria conjunta, não foram encontrados insetos no supermercado. A direção do estabelecimento apresentou os certificados de dedetização, procedimentos realizados semanalmente, garantindo a certificação com a higiene e a segurança alimentar. No entanto, o Procon identificou produtos próximos ao vencimento, que foram prontamente retirados das prateleiras. Além disso, a instituição ainda foi notificada sobre o que fazer com produtos próximos à data de vencimento.

O supermercado ainda apresentou irregularidades no livro de reclamações e a gerência foi aconselhada a regularizar a situação em até 10 dias. A Vigilância Sanitária também identificou algumas irregularidades, como vazamentos e forros de teto danificados, que podem propiciar a entrada de insetos. O supermercado foi notificado para resolver essas questões dentro do mesmo prazo estabelecido.

Segundo a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, o Procon Cabo Frio sempre está atento às preocupações dos moradores. Por isso, ao investigar denúncias sobre a presença de insetos em um supermercado da cidade, agimos com rapidez em conjunto com a Vigilância Sanitária.

“Embora não tenhamos encontrado os insetos relatados, identificamos algumas falhas no controle de qualidade. Estamos trabalhando para resolver essas questões e garantir um ambiente seguro para nossos consumidores”, ressaltou.