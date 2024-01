Procon Cabo Frio participa da pesquisa de percepção do consumidor em relação às companhias aéreas

A Associação Brasileira de Procons (Procons Brasil), iniciou nesta quarta-feira (17), uma pesquisa com usuários de transportes aéreos no Brasil para conhecer o perfil de quem viaja de avião e suas experiências com esse tipo de serviço. E Cabo Frio não vai ficar de fora, a pesquisa está disponível através do link:

QUAL SUA PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS AÉREAS? ou QR Code.

Com a alta temporada em Cabo Frio, a pesquisa vai colaborar para identificar fatores negativos e positivos no Aeroporto Internacional de Cabo Frio.

A entidade do Procons Brasil representa as instituições nacionais e estaduais de todo o país, em parceria com os órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e que reúne entidades como o Ministério Público, Defensoria Pública e entidades civis de defesa do consumidor.

Segundo a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, a pesquisa tem como objetivo coletar dados sobre a experiência do consumidor brasileiro em relação aos serviços prestados pelas empresas aéreas e subsidiar a elaboração de políticas públicas de defesa do consumidor que garantam mais qualidade e segurança para os passageiros.

A presidente do Procon Brasil, Márcia Moro, explica que: “É de extrema importância que o consumidor brasileiro participe da pesquisa, pois assim poderemos avançar exigindo o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e demais legislação sobre o tema”, afirmou.

A pesquisa ficará disponível para o consumidor até o dia 25 de janeiro.